ومنذ صباح الاثنين واصلت حصيلة القصف العنيف بالغارات والصواريخ والقذائف الارتفاع تدريجياً لتصل إلى "77 قتيلاً مدنياً بينهم ما لا يقل عن 20 طفلاً"، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس. وأوقع القصف أيضاً أكثر من 300 جريح.



ويتزامن القصف مع استكمال القوات الحكومية تعزيزاتها العسكرية في محيط الغوطة الشرقية،



واستهدف القصف، الاثنين، مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد للقوات الحكومية منذ مساء الأحد.



وسجلت مدينة حمورية الاثنين أكبر حصيلة، حيث قتل من جراء الغارات 9 مدنيين على الأقل، وقتل التسعة الآخرين في قصف صاروخي وجوي على مسرابا وسقبا وجسرين.



وأشار المرصد إلى أن "أعداد القتلى مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض".



وشهدت الغوطة الشرقية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي وطوال أيام تصعيدا عنيفا تمثل بعشرات الغارات، التي أودت بحياة نحو 250 مدنيا، وردت الفصائل باستهداف دمشق، موقعة أكثر من 20 مدنياً.



وبعد التصعيد، ساد هدوء قطعه بين الحين والآخر قصف متبادل بين الطرفين، قبل أن يستأنف مجددا مساء الأحد باستهداف القوات الحكومية مدن الغوطة وبلداتها مجددا بنحو 260 صاروخا ثم بالغارات، ما أودى بحياة 17 مدنيا بينهم 5 أطفال.