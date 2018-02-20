وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.11 بالمئة إلى 1346.31دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.



وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.54بالمئة إلى 1348.90 دولار للأوقية.



وصعد المعدن الأصفر 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي محققا أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من خمسة أشهر.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، 0.1 بالمئة بعد أن هبط 1.4 الأسبوع الماضي.



واشتري المستثمرون الذهب الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من احتمال ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.



وفي الأسواق الأوسع، واصلت الأسهم العالمية تعافيها بينما صعد النفط.



ومن المقرر أن ينشر يوم الأربعاء محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، الذي انعقد في 30-31 يناير أثناء اضطرابات الأسهم. وإلى جانب التوقعات بشأن أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون ما سيقوله المركزي الأميركي بشأن تقلبات السوق.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية قليلا إلى 16.66 دولار للأوقية بعد أن هبطت 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.



وزاد البلاتين 0.25 بالمئة إلى 1005 دولارات للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند1013.50 دولار.



وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1033 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.