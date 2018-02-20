وشدد الملك خلال لقاءه وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي الاثنين، على ضرورة دعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين، خصوصا وأن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة .



وأعرب الملك عبدالله، خلال اللقاء، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتمكين المملكة من تنفيذ البرامج التنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن أزمات المنطقة، لافتا إلى مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري خلال الخمس سنوات القادمة، والتي وقعت في عمان الأسبوع الماضي.



وتم استعراض ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات، خصوصا الأزمة السورية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.