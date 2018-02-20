وحسب رويترز، تمثل إدانة 205 أشخاص في محاكمات جماعية ختام المرحلة الثانية من أكبر ملاحقة قضائية من جانب الدولة لبوكو حرام، التي بدأت تمردا في 2009 بهدف إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.



وقالت وزارة العدل في بيان "معظمهم أدين للاعتراف بالانتماء للجماعة الإرهابية (أو) إخفاء معلومات عن الجماعة لديهم أو يعتقد بأنها قد تقود لاعتقال أعضاء بوكو حرام أو ملاحقتهم قضائيا أو إدانتهم".



وأضافت الوزارة أن الأحكام بالسجن تراوحت من ثلاثة أعوام إلى 60 عاما.



كما أفادت بأن ما إجماليه 526 شخصا ممن تثور مزاعم عن انتمائهم لبوكو حرام خرجوا من السجن لإعادة التأهيل خلال المرحلة الثانية وبأنه تم إرجاء البت في 73 حالة.



وقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزح مليونان عن ديارهم منذ بداية التمرد.



وانتقدت جماعات الإغاثة الإنسانية تعامل السلطات النيجيرية مع بعض المعتقلين بسبب انتهاك حقوق المشتبه بهم.



وفي أكتوبر قالت الوزارة إن 45 شخصا يشتبه بأنهم على صلة ببوكو حرام أدينوا وسجنوا. وأسقطت التهم عن 468 مشتبها بهم واستمر حبس 28 على ذمة المحاكمة في أبوجا ومينا.