وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق أمني في حقائب السائق، الذي كان من المفترض أن يقود سيارة تقل صحفيين بين مارا لاغو، حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل إليه.

ويمضي الرئيس الأميركي إجازة في مقره في فلوريدا.

وأوضح السائق في تصريح صحفي من دون الكشف عن اسمه، أنه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته إلى سيارته الخاصة قبل أن يتسلم وظيفته.

وتابع البيان أن السائق أخضع لتحقيق استمر نحو ساعة قبل أن يطلق سراحه وإعادته لمنزله، كما استبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.

وأكد الجهاز الأمني الخاص بحماية الرئيس "أن أي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.