وسجل ويل غريغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 لتهتف الجماهير باسمه في المدرجات، فيما أنهت هذه الهزيمة آمال مان سيتي في تحقيق رباعية من الألقاب لا سابق لها هذا الموسم.

ولعب سيتي الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب الوسط فابيان ديلف في الدقيقة 45 بسبب التحام عنيف ضد ماكس باور.

وسيلتقي ويغان مع ساوثمبتون في دور الثمانية الشهر المقبل.