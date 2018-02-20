وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر للأهلي خلال الموسم الجاري من الدوري عقب انتصاره في الدور الأول على النصر برباعية دون رد.

وسجل أهداف اللقاء وليد أزارو هدفين وهدف لكل من محمد هاني وصلاح محسن وكريم نيدفيد.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 66 ليبتعد عن الإسماعيلي ملاحقه بفارق 20 نقطة وللدراويش مباراة أقل، أما النصر فتجمد رصيده عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب.

وأصبح ذلك الانتصار هو الـ12 على التوالي للأهلي في الدوري ليواصل مطاردة رقمه القياسي الذي حققه في عام 2005، حينما فاز في 21 لقاء متتالي.

وفي مباراة أخرى، نجح الزمالك في الفوز على بتروجيت بـ3 أهداف مقابل هدف في إطار نفس مباريات الجولة 25.

وافتتح محمود عبدالعزيز أهداف الزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 11 قبل أن يسجل كاسونغو كابونغو ثنائية في الدقيقة 26 و30.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي مؤقتا إلى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الإسماعيلي الوصيف لنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة للدراويش، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 31 نقطة في المركز العاشر.