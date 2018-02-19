وافتتح القائد تيسير الجاسم التسجيل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحاول الجزيرة إدراك التعادل لكن لم يحالف لاعبه البرازيلي رومارينيو التوفيق في أكثر من فرصة خطيرة بالشوط الأول.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها مهند عسيري بنجاح في الدقيقة 70، ليوجه ضربة لآمال بطل الإمارات في إدراك التعادل.

وقلص علي مبخوت الفارق قبل دقيقة على النهاية من تسديدة غيرت اتجاهها ومرت من فوق الحارس.

وكاد مبخوت ينتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحارس ياسر المسيليم تصدى لضربة رأس من هداف الإمارات ببراعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين يليه الغرافة والجزيرة، ويملك كلاهما 3 نقاط، بينما يتذيل تراكتور الإيراني الترتيب بدون رصيد.