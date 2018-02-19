وأوضح التقرير أنه طبقا للعلماء، الذي أشرفوا على مهمة المركبة "هيوجينز"، التي جمعت بيانات عن القمر العملاق، فإن "تيتان" يحتوي على بحيرات ضخمة من الميثان السائل والإيثان عوضا عن مخزوناته تحت السطح.

ويعتقد الباحثون أن "تيتان" مغطى بمادة كاربونية لؤلؤية تجعله مصنعا عملاقا للمواد الكيماوية العضوية.

لكن حقل الغاز العملاق هذا لن يكون سهل المنال، إذا نفذت الاحتياطيات على كوكب الأرض، نظرا للطبيعة العدائية للقمر الغازي.

ويبعد "تيتان" نحو مليار ميل من الشمس وهو أكبر قليلا من قمر الأرض، وهو في حالة مجمدة نظرا لأنه لا يتعرض سوى لنسبة 1 بالمئة من أشعة الشمس التي تصل للأرض.