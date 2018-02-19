ويأتي التدريب في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية، وبالتزامن مع قيام عناصر من القوات البحرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة "سيناء 2018"، "لتعزيز إجراءات تأمين المسرح البحري بالبحرين المتوسط والأحمر وحماية الأهداف الاقتصادية، ومنع أعمال التسلل والتهريب بمنطقة الساحل عبر السواحل المصرية" .

ويشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، الذى يأتي في ضوء "عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات"، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على فيسبوك.