وكان عماد متعب، قام بإشارات أمام الحكم اعتراضا على القرارات التحكيمية، التي اتخذت في تلك المباراة، وقرر الكاف على إثرها إيقاف اللاعب مباراتين.

يذكر أن الأهلي المصري خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولن يؤثر الإيقاف على متعب في الوقت الحالي كونه يلعب في الدوري السعودي، وسينتهى الإيقاف قبل عودته من الإعارة.