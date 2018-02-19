وذكرت تقارير إعلامية إن أهمية المباراة بالنسبة لميسي تكمن في أن "البرغوث" مطالب بهز شباك تشلسي، لأسباب عديدة نذكر أبرزها:

فك العقدة

فشل ميسي في هز شباك تشلسي خلال 8 مباريات خاضها أمامه. ويملك الآن فرصة من ذهب (مبارة إياب وذهاب) لفك العقدة.

العودة إلى الواجهة في أبطال أوروبا

لم يتمكن ميسي من الظهور بوجه مشرف خلال الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال مقارنة مع المواجهات التي خاضها الموسم الماضي.

وسجل ميسي هذا الموسم هدفا وحيدا أمام باريس سان جرمان وفشل في التهديف أمام يوفنتوس. وبات مطالبا بقوة بالتسجيل في مبارة الثلاثاء من أجل العودة إلى الواجهة.

تقليص الفارق مع رونالدو

في كل أسبوع من البطولة الأوروبية، يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توسيع الفارق في سباق الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، حيث سجل "الدون" هدفين في مرمى باريس سان جرمان ورفع رصيده إلى 116 هدف في البطولة، مقارنة مع ميسي الذي يملك 97 هدف فقط.

تكذيب الصحافة

خرجت مجموعة من التقارير الإعلامية تقول إن ميسي يعاني من الإرهاق وتراجع مستواه بعدما لم يتمكن من التسجيل في آخر 5 مباريات للفريق الكتالوني. لذلك سيكون على اللاعب الأرجنتيني إثبات نفسه أمام تشلسي من أجل تكذيب هذه التقارير الإعلامية.