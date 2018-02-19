وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن شركة التغليف، التي يملكها يونغ هونغ لي، تم عرضها للبيع بسبب الديون المترتبة عليها لمصلحة البنوك.

وأضافت أن رجل الأعمال الصيني تلاعب بميزانية شركته الخاصة ليخفي إفلاسه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين تفتح تحقيقا في الأمر.

وأكدت أن الرجل، بات يملك 100 مليون يورو فقط، فيما تصل الديون المترتبة عليه إلى 640 مليون يورو.

وإذا ما كانت هذه التقارير صحيحة، فإن الفريق الإيطالي مقبل على أزمة مالية خانقة.

وباع سيلفيو بيرلسكوني المالك السابق للنادي معظم أسهمه الصيف الماضي لمجموعة "سينو"، التي يملكها رجل الأعمال الصيني، مقابل 740 مليون يورو.