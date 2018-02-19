وأطلق على السيارة الجديدة اسم RB14، وظهرت باللونين الأسود والأزرق، مع شعار الشركة الراعية للفريق "آستون مارتن".

وبحسب "رويترز"، فإن التغيير الأبرز في السيارة كان اعتماد نظام (Halo)، والذي يوفر الحماية لقمرة القيادة الخاصة بسيارات الفورمولا 1 في حال وقوع الحوادث.

وقد تطلب تركيب هذا النظام جهدا كبيرا من حيث تصنيع هيكل قوي بشكل كاف وقادر على اجتياز سلسلة من اختبارات القيادة القاسية والصعبة.

كذلك فقد تمت إضافة مصدات هواء في الأجزاء الخلفية من السيارة، في حين أخذت الأجنحة شكل حرف T.

يذكر أن فريق ريد بول قد احتل المركز الثالث في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 الموسم المنصرم، ويأمل أن ينهي هيمنة فريق مرسيدس على اللقب هذه السنة.