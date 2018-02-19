وأدت التوترات السياسية إلى عدم وجود ميزانية حكومية منذ 2005، إلى أن تم إقرار ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية عام 2018.

وقال خليل إن هناك التزاما باستكمال ميزانية 2018 وإحالتها إلى البرلمان للموافقة عليها بنهاية الشهر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وإذا تم ذلك في غضون 15 يوما فهناك إمكانية لإقرار الميزانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام، دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع أزمة نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه.