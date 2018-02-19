وتهدف اجتماعات العسكريين الليبيين التي بدأت منذ نحو عام في القاهرة إلى وضع استراتيجية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بما يعزز الجهود الرامية للتخلص من خطر العناصر الإرهابية بليبيا، وفرض الأمن والاستقرار.

ووفقا لبيان ختامي اًصدره المشاركون في الاجتماعات التي استمرت 4 أيام، فقد جرت مناقشة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة وما يمكن إنجازه في هذا الشأن من خطوات مدروسة ومدققة ومتوافق عليها في الفترة القادمة.

كما تطرق وفد الجيش الليبي إلى حجم المكتسبات، التي تحققت منذ انطلاق هذا المسار لتوحيد الجيش الليبي، وكذلك حجم التقدير والدعم الدولي المتنامي لهذ المسار.

وأعاد الوفد الليبي التأكيد على أنه لا مكان داخل المؤسسة العسكرية الليبية لأية توجهات سياسية أو عقائدية.