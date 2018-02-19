وأضاف النادي أن هذه "أكبر صفقة رعاية لقميصه على الإطلاق"وستمتد حتى موسم 2023-2024 وهو ما سيبقي على شراكته مع طيران الإمارات لمدة 18 عاما على الأقل.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أنه من المرجح أن تزيد قيمة الصفقة على 200 مليون جنيه إسترليني (280.4 مليون دولار).

وكجزء من العقد الجديد، ستحتفظ الخطوط الجوية التي تتخذ من دبي مقرا لها بحقوق التسويق للقيام بحملات ترويجية حول العالم مع الاستمرار في الاحتفاظ بحقوق التسمية الخاصة باستاد أرسنال حتى 2028.

وقال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لأرسنال في بيان "عقد رعاية قميصنا هو الأطول في الدوري الممتاز كما أنه أحد أطول علاقات العمل في عالم الرياضة".

وأضاف "هذا الالتزام المتبادل يمثل شهادة على قوة وعمق علاقتنا المتفردة".

وتابع "تؤكد طيران الإمارات ثانية على إيمانها الكبير بنهجنا وطموحنا وستساعدنا الزيادة الكبيرة في استثماراتها على مواصلة المنافسة على الألقاب وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ولجماهيرنا حول العالم".

وكانت طيران الإمارات قد وقعت على عقد الرعاية الأول لها مع أرسنال في 2004 وهو ما منح الشركة حقوق التسمية للاستاد الجديد للفريق آنذاك وذلك حتى 2021 إضافة لعقد رعاية قميص الفريق والذي بدأ من موسم 2006.