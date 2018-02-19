وتأتي مبادرة ماي في إطار فعالية ينظمها المجلس سنويا تحت عنوان "زر مسجدي"، وقد ظهرت رئيسة الوزراء البريطانية، وهي ترتدي حجابا خلال الكلمة، التي ألقتها في مسجد ميدينهيد بمقاطعة باركشير.

وينظم مجلس مسلمي بريطانية هذه الفعالية منذ العام 2015، من أجل تعريف الجمهور على الدين الإسلامي وكذلك تعزيز الحوار بين الأديان.

وشارك في هذه الفعالية إلى جانب ماي عدد من السياسيين البريطانيين، من بينهم رئيس بلدية لندن صادق خان، ورئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن.

وقالت ماي إن زيارتها للمسجد تعتبر فرصة للتعرف على الإسلام، والتأكيد على أنه دين السلام.