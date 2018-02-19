وقال خلال مؤتمر صحفي في الأردن: "إذا دخلت قوات النظام (السوري) إلى عفرين لتطهيرها من الإرهابيين فهذا جيد، ولكن إذا دخلت للحفاظ على وحدات حماية الشعب الكردية فنعارض ذلك".

وتأتي تصريحات جاويش أوغلو بعد ساعات من إعلان التلفزيون السوري، الاثنين، أن القوات الحكومية ستدخل عفرين خلال ساعات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال المؤتمر الصحفي مع جاويش أوغلو في عمان، على أن بلده تتفق مع تركيا على التوصل لحل سياسي بشأن الصراع السوري.