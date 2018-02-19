وذكرت المصادر أن القتيلين هما طه حسين ملفي الرامزي، ومحمد هادي حسين ملفي الرامزي، ووقد لقيا مصرعهما في مواجهات مسلحة قرب منطقة المهاشمة في الجوف.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من مقتل 11 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارة لطائرات التحالف العربي، استهدفت موقعا في منطقة المغرس بمديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" قد أفاد في وقت سابق بمقتل 29 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع قوات الشرعية اليمنية، في جبهة الساحل الغربي.