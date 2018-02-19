وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 73سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 62.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش. وكان الخام قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السابع من فبراير.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 65.36 دولار عقب مكاسب تجاوزت ثلاثة بالمئة في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات أضعف من المعتاد بسبب عطلات في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع عدد الحفارات الأمريكية، وهو مؤشر للإنتاج في المستقبل، بواقع سبع حفارات إلى 798 حفارة وهو الأعلى منذ أبريل 2015 بحسب التقرير الأسبوعي من وحدة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك.