وكانت المباراة تجمع في السنوات السابقة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، لكنها جمعت الأحد أفضل نجوم اللعبة بغض النظر عن انتمائهم إلى هذه المجموعة أو تلك.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيف كوري نجم غولدن ستايت ووريزر اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، باختيار فريقيهما بحرية دون الأخذ بالاعتبار انتماء اللاعبين إلى المنطقتين الغربية او الشرقية.

أمام 20 الف متفرج تقدمهم أساطير اللعبة بينهم كريم عبد الجبار وشاكيل أونيل، كانت الكلمة الأخيرة لرفاق جناح كليفلاند كافالييرز.

وتقدم فريق ستيفن كوري في النتيجة أغلب فترات المباراة لكن دون أن يوسع الفارق لتفادي عودة جيمس ورفاقه في النتيجة.

وفرض التعادل نفسه 144-144 قبل أقل من دقيقة من نهاية الربع الأخير، لتفرض الإثارة نفسها بين الفريقين. وتقدم فريق كوري بفارق نقطة واحدة 145-144 بفضل رمية حرة للاعب تورونتو رابتورز ديمار ديروزان الذي كان أفضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 21 نقطة بالتساوي مع داميان ليلارد.

لكن جيمس نجح في منح التقدم لفريقه بسلة إثر تلقيه كرة من زميله السابق في كليفلاند كافالييرز نجم بوسطن سلتيكس حاليا كايري إيرفينغ قبل أن يؤمن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك الفوز بسلة في الثواني الأخيرة.

وفضلا عن فوز فريقه، أنهى جيمس المباراة كأفضل مسجل برصيد 29 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة وذلك للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية والأولى منذ عام 2008، علما بأنه نال الجائزة عام 2006.

في المقابل، اكتفى كوري بتسجيل 11 نقطة فقط.

وسيحصل كل لاعب من الفريق الفائز على مكافأة مالية قيمتها 100 الف دولار، فيما ستحصل الجمعية الخيرية التي اختارها ليبرون جيمس، وهي جمعية في لوس أنجلوس تهتم بمساعدة الأطفال المحرومين، على 350 الف دولار.