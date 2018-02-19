وكسبت موغوروتسا مرتبة واحدة رغم خسارتها الاحد المباراة النهائية لدورة قطر الدولية امام التشيكية بترا كفيتوفا (27 عاما) التي ارتقت كفيتوفا 11 مركزا وباتت عاشرة.



وبتغلبها على موغوروتسا، حققت كفيتوفا التي توجت الاحد قبل الماضي بطلة لدورة سان بطرسبورغ الروسية، فوزها الثالث عشر تواليا، وعززت حصيلة رائعة منذ بداية الموسم في مواجهة اللاعبات الافضل تصنيفا في العالم بعد ان رفعت عدد انتصاراتها الى 6 في مواجهة لاعبات من نادي العشر الاوليات.



وعادت كفيتوفا الى نادي العشر الاوليات لاول مرة منذ 2016 حيث تعرضت اواخر ذلك العام وتحديدا في 20 كانون الاول/ديسمبر لقطوع عدة في اوتار يدها اليسرى التي تلعب بها، بسكين لص حاول سرقة منزلها، واضطرت لاجراء عملية ابعدتها عدة اشهر عن الملاعب وخاضت في 2017 موسما صعبا ومعقدا.



في ما يلي تصنيف العشر الأوليات:

1- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 8010 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 7965

3- الاسبانية غاربيبي موغوروتسا 6175

4- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 5910

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5080

6- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5000

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4625

8- الاميركية فينوس وليامس 4277

9- الالمانية انجيليك كيربر 3220

10- التشيكية بترا كفيتوفا 3086