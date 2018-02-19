وتعافى حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز من سلسلة من العروض السيئة ليفوز بمباراتين متتاليتين أمام وست بروميتش البيون في الدوري وهال سيتي في كأس الاتحاد.

وقال كونتي لوسائل إعلام بريطانية "تدرك أنك ستواجه أحد أفضل الفرق في العالم...وربما هو المرشح للفوز بلقب البطولة".

وأضاف "على الجانب الآخر...يجب أن نشعر بالسعادة لأن هناك فرصة عظيمة سنحت لنا لخوض مباراة كبيرة أمام فريق قوي حقا وهو ما سيظهر مستوانا الحقيقي".

وتابع "...يجب أن نحاول تقديم مباراة مثالية..مباراة مثالية من خلال اتخاذ أفضل القرارات".

وأردف: "بالنسبة لهذه النوعية من الفرق...فإنها تمتلك شخصية رائعة عند الاستحواذ على الكرة. لكنهم قد يعانوا من نقاط ضعف بدون الكرة ويجب أن نحاول الاستفادة من ذلك".

ولم يسجل ليونيل ميسي نجم برشلونة أي هدف خلال ثماني مباريات أمام تشيلسي ويأمل كونتي في أن يحافظ فريقه على هذا السجل.

وكانت آخر مرة فاز فيها تشلسي على منافسه الإسباني في عام 2012 عندما شق الفريق اللندني طريقه نحو أول ألقابه في دوري الأبطال.