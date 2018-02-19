وتضررت العملة الأميركية من عوامل متعددة هذا العام كان من بينها المخاوف بشأن احتمال أن تقدم واشنطن على استراتيجية تستهدف إبقاء الدولار عند مستويات منخفضة والتوقعات بتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها في ظل بدء دول أخرى التراجع تدريجيا عن السياسة النقدية الميسرة.

كما تضررت الثقة في الدولار من زيادة المخاوف بشأن العجز في الميزانية الأمريكية الذي من المتوقع أن يتضخم ليصل إلى تريليون دولار في عام 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي والخفض الكبير في ضرائب الشركات.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.1 بالمئة إلى 89.215مبتعدا عن مستوى 88.253 الذي سجله الأسبوع الماضي، والذي كان الأدنى منذ ديسمبر 2014.

ومقابل اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1.2399دولار مع إشارة متعاملين إلى مسوح أعمال مهمة جدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع قد تحدد اتجاه العملة الأوروبية الموحدة بشكل أكبر.

ومقارنة مع العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى106.58 ين لكنه يظل منخفضا 2.3 بالمئة هذا الشهر.

ومع ارتفاع العملة الأميركية، هبط الجنيه الاسترليني 0.1بالمئة إلى 1.4011 دولار.