وقال أوربان في خطابه السنوي عن حالة الأمة في بودابست إن "الغيوم السوداء تتلبد في أجواء أوروبا بسبب الهجرة".

وتابع أن "الأمم ستندثر، الغرب سيسقط، فيما أوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تعرضت للغزو"، مشيرا إلى أن المدن الأوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية مسلمة قريبا. وأضاف أن "المعارضة (فيهنغاريا) خارج الزمن".

ومنذ العام 2015، اتخذ أوربان إجراءات صارمة ضد الهجرة، بما فيها بناء سياج حدودي من الأسلاك الشائكة، وانتقاده سياسات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة ومجالات أخرى.

خلاف مع المليونير

كما دخل في خلاف مع المليونير الأميركي ذي الأصول الهنغارية جورج سوروس، الذي اتهمه بتنظيم عمليات الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا باتجاه أوروبا.

وقال أوربان إن أحزاب المعارضة الهنغارية لم تدعم قراره ببناء سياج حدودي، وعارضت الحكومة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول حصص اللاجئين، وأيدت المليونير سوروس.

وأضاف وهو محاط بعشرات الأعلام الهنغارية: "لذا، فالمعارضة في وضع ميؤوس منه. لا أتفهم كيف يطلبون ثقة الناس"، فيما كتب على المنصة التي ألقى منها خطابه "بالنسبة إلينا، هنغاريا أولا".

تعزيز موقف

وعزز موقف أوربان المتشدد حيال الهجرة من شعبيته في هنغاريا، رغم اتهامات منتقديه من أن سياساته القومية قادت البلاد بعيدا عن الديمقراطية ونحو الحكم السلطوي.

لكن مناصريه يعتبرون أنه يقوم بحملة إصلاحات بعد عقود من التباطؤ الاقتصادي، خصوصا خلال الحكم الشيوعي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية.

وتجرى الانتخابات التشريعية في 8 أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يفوز أوربان بولاية ثالثة.

ويقول المحللون إن حجم الغالبية التي سيفوز بها حزب فيدس، الذي ينتمي إليه أوربان، هو الرهان الأكبر في هذه الانتخابات، إذا إن أي تراجع عن غالبية الثلثين التي حصل عليها قبل 4 سنوات ستعني تراجع سلطته.