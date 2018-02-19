وثار البركان في حدود الساعة الثامنة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على إنستغرام، الثوران الذي خلف سحابة رماد هائلة.

وقال المركز الإندونيسي لعلم البراكين إن سحابة الرماد ارتفعت حوالي 24 ألف قدم (أكثر من 7 كيلومترات).

وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد إنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات جراء الحادث.

وكان سينابونغ عرف ثورانا طويلا العام 2013 بعدما رقد لمدة 400 سنة، وهو من بين 129 بركانا نشطا في إندونيسيا الواقعة على "حزام النار" وهو اصطفاف لبراكين محاذية للمحيط الهادئ.