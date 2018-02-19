وقال محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المواجهات بين قوات النخبة الحضرمية والإرهابيين انتقلت إلى التلال المجاورة للوادي.

ولجأ مسلحو القاعدة إلى التلال تحت إطلاق النيران، بعد انسحابهم من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها، على إثر تكبدهم خسائر بشرية وميدانية.

وفي مديرية عمد بوادي حضرموت، استمرت المعارك بين قوات النخبة الحضرمية ومسلحي القاعدة طوال ساعات الليلة الماضية، وسمع دوي انفجارات في المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية إن مسلحي القاعدة فروا باتجاه طريق الضليعة، في وادي حضرموت، في حين شن الإرهابيون قصفا عشوائيا بقذائف الهاون على مناطق سكنية في وادي عمد ومديرية دوعن.