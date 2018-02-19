وسجل رونالدو هدفا في المبارة الأخيرة أمام ريال بيتيس، التي انتهت بـ5-3 لصالح النادي الملكي.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليصعد إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين، التي يتصدرها غريمه ليونيل ميسي بـ20 هدف.

وأصبح رونالدو هداف الليغا منذ بداية 2018، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف خلال 7 مباريات، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

ويأتي لويس سواريز مهاجم برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 6 أهداف سجلها هو الآخر خلال 7 مواجهات، بينما عجز ميسي عن التسجيل في آخر 3 مباريات، ويملك 5 أهداف في عام 2018.

يشار إلى أن "الدون" لم يسجل سوى 4 أهداف فقط خلال أول 18 جولة من البطولة.