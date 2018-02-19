وقال في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا: ""أصبحت أصرخ بشكل أكثر من المعتاد في هذه الأيام، كانت مباريات صعبة لذلك صرخت كثيرًا".

وتأتي تصريحات "زيزو" عقب مباراة الميرنغي مع مضيفه ريال بيتس والتي انتهت بفوز الأول 5-3.

وقال زيدان بعد المباراة: "نعم، أُقدر أداء ماركو أسينسيو وهدفيه، لكن بالنسبة لي فهذا جهد الفريق بأكمله، في الشوط الأول لا أعرف ما الذي حدث لنا لأننا تراجعنا، ونحن أفضل".

وأضاف: "أسينسيو وفاسكيز يستحقان أكثر دائمًا، فعندما يتعين عليهما القيام بدور، فإنهما يؤديان بشخصية قوية، ويلعبان بشكل جيد من أجل الفريق، ويشاركان في الحالة الدفاعية أيضًا".

وعن إصابة الظهير الأيسر مارسيلو في المباراة قال: "أتمنى ألا تكون إصابة قوية، مارسيلو يشعر بعدم وجود شيء خطير، ولكن علينا أن ننتظر الفحوصات الطبية"، وفقا لما ذكر موقع كوورة

وبشأن كريستيانو رونالدو تابع: "إنه جيد جدًا يسجل الأهداف دائمًا وسعيد داخل ريال مدريد، ولكن كلنا سعداء أيضًا، لدينا 23 هدفًا في آخر 5 جولات وهذا جهد جماعي".