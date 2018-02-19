وذكر المتحدث العسكري، في البيان العاشر لنتائج الحملة التي تشارك في تنفيذها القوات المسلحة والشرطة، أنه "تم تدمير العديد من المراكز والأهداف التابعة للعناصر وكذا أعداد كبيرة من السيارات والدراجات النارية التي يستخدمها الإرهابيون، كما تم ضبط 402 فردا من المشتبه فيهم.

وأشار البيان إلى أن قوات المدفعية قصفت 166 هدفا بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء.

كما اكتشف وفجر عناصر المهندسين العسكريين 101 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وجرى أيضا تدمير 4 كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية.

وتم ضبط مركز إعلامي للعناصر الإرهابية عثر بداخله على أجهزة الحواسب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

وفي نفس العملية، تم تدمير 244 وكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 11 طنا من المواد المخدرة.

كما تم القبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية، فقد انتشرت المجموعات القتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها بقري ومدن شمال ووسط سيناء.