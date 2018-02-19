واستهدفت الغارات أرضا زراعية في رفح وأهدافا شرقي المدينة بنحو 10 صواريخ، مما ألحق أضرارا مادية كبيرة في منازل عدد من الفلسطينيين، من دون أن تسجل إصابات في الأرواح.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وقد دوت صافرات الإنذار في مستوطنتي شاعار هنيغف وسيدروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب مصادر أمنية فلسطينية، وذلك عقب تفجير أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع.