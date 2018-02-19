فيسبوك تواجه غرامة مالية بسبب "قوانين الخصوصية"
وذكرت الصحيفة أن محكمة بلجيكية هددت شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية.
وأضافت أن هذا القرار يأتي بعدما رفعت هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا رفعت قضية ضد "فيسبوك" بعد توصلها بالعديد من الشكايات من المستخدمين.
وقالت الهيئة إن فيسبوك يستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت حتى وإذا لم يكونوا متصلين على الموقع.
وأمرت المحكمة بضرورة حذف فيسبوك جميع البيانات، التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين للموقع الاجتماعي.
وذكرت شركة فيسبوك، التي سيتم تغريمها 250 ألف يورو يوميا أو ما يصل إلى 100 مليون يورو إذا لم تمتثل لهذا الحكم، أنها ستستأنف الحكم، وفق بيان أصدرته.
وأوضحت أن التكنولوجيا، التي تستخدمها تتماشى مع معايير قوانين الخصوصية، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.
لعشاق "السوشيال ميديا".. احذروا حيل هذه المواقع
استعرض موقع "بزنس إنسايدر" مجموعةً من الحيل التي تلجأ إليها أبرز مواقع التواصل الاجتماعي لجعل المستخدمين يدمنون على متابعتها.
فمثلا يرسل تطبيق إنستغرام أعدادا كبيرا من التنبيهات التي تعرف بــ "Push Notifications"، كما أنها تستعين بميزة "القصص" أو " Stories "، لجذب انتباه المستخدمين، والتي تظهر مرات عديدة في مواقع مختلفة من التطبيق.
أما موقع لينكد إن، فيعتمد على خدعة نفسية تدفع المستخدمين مرات كثيرة بدون تفكير لإضافة أشخاص بالرغم من عدم ارتباطهم بميدان العمل الخاص بالمستخدم، وذلك من خلال تقديم اقتراحات بأسماء مستخدمين آخرين للموقع.
ويختار موقع فيسبوك الأكثر شعبيةً بين مواقع التواصل الاجتماعي، الظهور بمظهر المفتاح الذي يساعد المستخدمين في الوصول إلى تطبيقات أخرى، فزيارة موقع "Pinterest" مثلا باتت ممكنة باستعمال الإيميل الشخصي أو حساب فيسبوك، أو غوغل، بدلا من إنشاء حساب جديد، وتحمل عناء حفظ كلمة مرور إضافية.
كذلك يعتقد خبراء متخصصون في عالم "السوشيال ميديا" أن ميزة "الذكريات" أو "Memories"، تحفز المستخدمين على المزيد من المتابعة والنقر، وذلك بفضل استغلال ميل المستخدمين غالبا للذكريات والأحداث الماضية والأصدقاء الذين تمت مقابلتهم قبل سنوات.
ومن الأساليب الأخرى التي تستعين بها فيسبوك لترسخ مكانتها ليس كمجرد موقع تواصل اجتماعي فحسب، وإنما كسجل يحفظ ذكريات المستخدمين، تقديم ميزة التذكير بأعياد ميلاد الأصدقاء، مع تمكين هؤلاء المستخدمين من إنشاء فيديو يحتفي بالصداقة التي تجمعهم بالأصدقاء.
وإذا كنت ممن يفضلون سنابشات، فعليك أن تعرف أن التطبيق يظهر آخر مرات قمت بها بإضافة منشور "Post"، ليدفعك بطريقة غير مباشرة على نشر المزيد، وخصوصا إذا كنت مهتما بالظهور على أنك مستخدم نشيط، كونه يقارن أداءك من حيث النشر مع غيرك من المستخدمين عبر عداد "Streak".
ويقدم سنابشات أيضا مجموعة كبيرة من الفلاتر والـ "Bitmoji" التي تضفي المزيد من الحركة والمرح للبوستات، وتجبر المستخدمين بطريقة ذكية على تجربة واختبار أكبر عدد منها.
جدير بالذكر أنه سبق لجامعة كورنال الأميركية أن نشرت دراسةً حذرت فيها من خطورة المبالغة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة عملية محاولة الإقلاع عن استخدامها بأنها "عديمة الجدوى" في معظم الأحيان، وذلك لكون كثيرين ممن يحاولون الإقلاع عن استعمالها يعودون إليها لاحقا.
فيسبوك أمام تحد كبير لمنع التدخل في انتخابات أميركا
وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر لضغط شديد للتوصل إلى سبل لمنع ما يطلق عليها في كثير من الأحيان "حرب المعلومات" على مواقع الشركتين.
وأصدر المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر يوم الجمعة لائحة وجه فيها الاتهام إلى 13 مواطنا روسيا استخدموا سجلات فيسبوك وإنستغرام على نطاق واسع.
لكن مجموعة الأساليب التي جرى الكشف عنها في لائحة الاتهام بما في ذلك استخدام شركات وهمية وهويات مسروقة واستخدام شبكات خاصة افتراضية لتفادي الرصد على الإنترنت تشير إلى أنه حتى شركة بحجم فيسبوك قد تواجه صعوبة في منع هذه الأنشطة بنفسها حين تحدث.
وكانت أجهزة مخابرات أميركية قالت إن روسيا ستحاول التدخل في انتخابات التجديد النصفي هذا العام مرة أخرى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية.
وقالت آن رافيل العضو السابق بلجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية "لا يمكنهم وقف ذلك تماما لأن من الصعب جدا تعقب تلك الأشياء. شراء الإعلانات سرا على الموقع من خلال شخصيات مزيفة أمر يثير قلقا كبيرا".
وأضافت أن شركات الإنترنت ربما تحتاج للاستعانة بممارسات تتبعها البنوك للتعرف على هويات زبائنها وتبادل المعلومات دوريا مع السلطات.
وذكرت فيسبوك أنها ستبدأ في طلب توثيق شامل من المعلنين المرتبطين بالانتخابات للتحقق من هوياتهم ومواقعهم بدءا من الانتخابات الأميركية هذا العام.