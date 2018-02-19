وقالت شركات الأمن إن بعض المواقع تعتمد على "ملفات جافا سكريبت" بشكل خفي لاستغلال زوارها والقيام بعملية التعدين.

وأوضحت أنه من الممكن أن تأتي هذه الملفات على شكل برامج ضارة تُثبت على جهاز المستخدم، دون علمه، وتستطيع الاستمرار في عملية التعدين حتى بعد إغلاق المتصفح.

وتؤكد الشركات ذاتها أن الأمر برمته غير ضار ولا يشكل أي خطر لا على المستخدم ولا على الحاسوب، وفقا لما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية".

منع تعدين العملات

1- أول حل يكمن في تعطيل الجافا سكريبت على مواقع معينة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تصفح بعض المواقع بشكل جيد، خصوصا تلك التي تعتمد كثيرا على جافا سكريبت، مثل "فيسبوك" و"تويتر".

2- استخدام بعض الإضافات: لمستخدمي "غوغل كروم" ينصح باستعمال إضافة "No Coin" أو "minerBlock" أو "Anti Miner". ويمكن لمستعملي "فايرفوكس" ومتصفحي "أوبرا" تحميل إضافة No Coin أو minerBlock.

وتعمل هذه الإضافات على إدراج النطاقات المعروفة والنصوص البرمجية للتعدين، ويتم تحديثها بانتظام.

يشار إلى أن عملية التعدين يمكنها أن يؤثر على أداء وعمر البطارية في جهاز حاسوبك بالإضافة إلى زيادة في فاتورة الكهرباء.