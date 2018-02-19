وكان برشلونة تأهل لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على منافسه جران كناريا في مباراة الدور قبل النهائي بنتيجة 87 –74، بينما ريال مدريد كان قد فاز على فريق إيبروستار تنيريفي في نصف النهائي بنتيجة 77 – 59.

وبهذا الفوز نجح برشلونة بالعودة لسكة الألقاب بعد غياب 5 سنوات منذ آخر تتويج له في موسم (2012-13) على حساب فالنسيا ليضيف لقب الكأس الـ24 لخزانة بطولاته.

في المقابل، توقفت هيمنة الفريق الملكي على البطولة خلال الـ 4 مواسم الأخيرة ليتوقف رصيده عند 27 لقبا ويظل في صدارة المتوجين، وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360".