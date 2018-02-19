افتتاح مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن
وأقامت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة العمل الدولية المركز في مخيم الأزرق، لتوفير تصاريح عمل رسمية لستة وثلاثين ألف لاجئ سوري يعيشون في ثاني أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.
وسوف يمنح تصريح العمل للاجئين لمدة شهر للبحث عن فرص عمل، بحسب منظمة العمل الدولية.
وتقول المنظمة إن أكثر من 8600 لاجئ في مخيم الأزرق حصلوا حتى الآن على تصاريح.
وأقيم المركز برعاية الحكومة الهولندية ويهدف للتيسير على المواطنين البحث عن عمل.
وتقول السفيرة الهولندية لدى الأردن باربرة يوزياس إن هذا هو سادس مكتب تشغيل يتم افتتاحه هناك.
وتضيف " الأمر الجيد هو أن الناس على الاقل يمكنهم التقدم لطلب عمل وكسب دخل، ومن ثم، تحتفظ ببعض الكرامة على الأقل، لك كبرياء، لديك دخل، يمكنك أن تسهم في بناء حياتك بطريقة ما وأيضا تطور نفسك وأسرتك وتقدم الدعم، هكذا...".
افتتاح المكتب يتزامن أيضا مع معرض للتوظيف في المخيم اليوم الأحد (18 فبراير/ شباط) تشارك فيه 24 شركة تقدم 857 فرصة عمل.
واصطف عشرات اللاجئين خارج المكتب للتقدم بطلبات لنيل وظائف معظمها في مجالات التصنيع والزراعة.
مسؤولة كردية تنفي أي اتفاق بدخول الجيش السوري عفرين
لكنها أكدت استمرار المحادثات مع النظام السوري بهذا الشأن.
وكان بدران جيا كرد المسؤول في إدارة الحكم الذاتي قال إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي، مضيفا أنها قد تدخل المنطقة خلال يومين.
وأشار جيا كرد إلى أن "هذه تفاهمات عسكرية فحسب وستكون هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا".
وفي وقت سابق، فشل ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في منطقة عفرين، بسبب ربط دخول قواتها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات، بحسب مصادر.
كما طلبت القوات الحكومية تسليم كافة النواحي والقرى، التي تسيطر عليها الوحدات شمال غربي حلب، بما فيها مدينة تل رفعت وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى.
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