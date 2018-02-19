وتركزت المعارك في المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحي.

وتم استهداف مركبات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، كانت قادمة من منطقة جبل رأس إلى الجراحي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية باشتداد المعارك بين قوات النخبة الحضرمية ومسلحي القاعدة في وادي عمد بحضرموت.

يأتي هذا بعد إعلان محافظ حضرموت إحكام السيطرة على وادي المسيني وطرد مسلحي القاعدة، إثر تكبدهم خسائر ميدانية وبشرية كبيرة خلال الاشتباكات، التي انطلقت قبل يومين ضمن عملية الفيصل.

في الأثناء، قصفت قوات الشرعية اليمنية، بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مديرية كـتاف، في محافظة صعدة، بالتزامن مع غارات جوية، استهدفت مركبات عسكرية في أكثر من منطقة في المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية أن القصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، على مواقع الحوثيين وتحصيناتهم، في جبال كـتاف، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وتسعى قوات الشرعية، في محور البقع، إلى إحراز مزيد من التـقدم نحو مركز مديرية كتاف.