وقال المنتج كريستوف ديغيل في بيان إن "زوجته وبناته الثلاث وعائلته ووكيل أعماله ومعاونيه والشركة المنتجة له يعلنون بمزيد من الأسى رحيل ديدييه لوكوود".

وفاجأت وفاة لوكوود الوسط الفني لا سيما وأنه شارك مساء السبت في إحياء حفل موسيقي في قاعة بلوميه لموسيقى الجاز في باريس.

والراحل متزوج من السوبرانو الفرنسية باتريسيا بوتيبون.

ويعتبر لوكوود من أشهر عازفي الكمان ومؤلفي موسيقى الجاز في فرنسا وقد ذاعت شهرته في العالم ولديه في رصيده حوالى 4500 حفل موسيقي واكثر من 35 تسجيلا.

وولد ديدييه لوكوود في 11 شباط/فبراير 1956 في كاليه (شمال) في كنف أسرة فرنسية-اسكتلندية لأب يعمل مدرسا للموسيقى وقد بدأ بالعزف على آلة الكمان منذ السابعة من العمر لينضم في سن السابعة عشرة الى فرقة ماغما التي كانت تعتبر في حينه ابرز فرقة لموسيقى الروك التقدمي في فرنسا.