ورسم بعضهم صليبا معقوفا على بوابات السفارة بقلم أسود وكذلك كلمة "قاتل" وكلمات أخرى بذيئة.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الواقعة وإنها تبحث عن المشتبه بهم.

واتهم ساسة إسرائيليون رئيس الوزراء البولندي بمعاداة السامية السبت، لمساواته بين مرتكبي الهولوكوست البولنديين و"المجرمين اليهود" المزعومين.

وفتح النزاع فصلا جديدا من النزاع حول مشروع قانون بولندي يجرم ذكر تواطؤ بولندا في الإبادة النازية.