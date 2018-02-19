شاهد.. مصريات يبدعن بحرف يدوية من المخلفات
ويجري تدريب هؤلاء النسوة في ورش لصنع منتجات يدوية وورش نسيج وورش الباتش وورك (الرقع)، في إطار برامج لتوفير دخل لهن عبر مشروع تأسس في ثمانينيات القرن الماضي.
ويركز المشروع على إعادة التدوير وإدارة المخلفات في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر على مشارف القاهرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأسس المشروع جمعية حماية البيئة، وهي جمعية أهلية تعمل على خفض الهدر ونشر التعليم.
وتعمل الجمعية على تحسين حياة جامعي القمامة في حي الزبالين من خلال تعليمهم لمهن جديدة، إضافة إلى محو أُميتهم بتعليمهم القراءة والكتابة.
وأشادت زبونة بالأبسطة، التي ننتجها العاملات في تلك الورش، تدعى إيمان جندي، قائلة: "إنها منتجات بسيطة صنعت بطريقة احترافية جدا. من الواضح أن الكثير من الجهد بذل لإنتاجها".
وخلال العقدين الماضيين ساعدت جمعية حماية البيئة مئات النساء، وتُشغل حاليا نحو 200 امرأة.
سويسرا تحظر الطريقة المعتادة لطهي "جراد البحر"
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل سيحظر على الطهاة إلقاء جراد البحر الحي في الماء المغلي وهي الطريقة التقليدية، وسيجبرهم على إفقاده الوعي أولا.
وسوف تضطر المطاعم إلى اللجوء إلى طريقة الصعق بالكهرباء مؤقتا قبل طعن جراد البحر بسكين لضمان أقل قدر من الألم.
ويعد هذا القانون الأول من نوعه في العام، مما يجعل سويسرا الدولة الوحيدة التي لديها مثل هذه القوانين الصارمة بشأن طهي جراد البحر.
وفي بريطانيا، يدعو دعاة حقوق الحيوان الحكومة إلى الاحتذاء بسويسرا وسن تشريع مماثل.
ويقول الناشطون إن هناك أدلة علمية على أن جراد البحر يشعر بالألم بطريقة ما، داعين إلى أخذ ذلك في الاعتبار عند قتله.
ويرى خبراء أن إحدى الطرق البديلة أيضا هي تجميد الحيوان البحري تدريجيا مما يجعله يدخل في حالة من الغيبوبة، وبالتالي لا يشعر بالألم.
أبل في أزمة بسبب "المقر الجديد"
وقال موقع "فورتن" إن عددا من الموظفين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بعد ارتطامهم بالزجاج في المقر "الشفاف" الجديد.
واستدعت أبل مرات عدة خدمات الطوارئ لمساعدة العديد من العمال، الذين أصيبوا إثر ارتطامهم بالجدران الزجاجية، في أول يوم لهم بالمقر الجديد، الذي سيستضيف 12 ألف من العاملين في الشركة الأميركية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدد المصابين "غير معروف"، مضيفة أن عددهم لا يقل عن 7 أشخاص.
ولم يتطلب الأمر دخول المستشفى، حيث تم الاكتفاء بوضع أشرطة الإصابات اللاصقة على رؤوسهم.
وذكر "فورتن" أن عددا قليلا من الموظفين، الذين انتقلوا إلى المقر الجديد بداية عام 2018.
وأضاف: "بعد وقوع الحوادث، بدأ الموظفون باستخدام علامات على الجدارن لتمييزها، ولكن تم إزالتها لأنها تشوّه تصميم المبنى".
من جانبها، تشدد ولاية كاليفورنيا وفقا لقوانينها على ضرورة حماية العاملين من خلال وضع علامات داخل الشركات، خاصة ذات الألواح الزجاجية، ما قد يضع أبل في ورطة كبيرة بسبب مخالفتها لقوانين العمل.
يشار إلى أنه كان من المقرر افتتاح المبنى الجديد في وجه كل الموظفين، العام الماضي.