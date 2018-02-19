وقالت مصادر أمنية عراقية إن اللواء الرابع في منظمة بزعامة هادي العامري وصل إلى منطقة السعدونية في قضاء الحويجة لملاحقة عناصر داعش، التي قامت بقتل نحو 15 من داعش في كمين وتطويقها رغم الظروف الجوية الصعبة لمنع هروبهم"

كانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت مساء الأحد أن نحو 15 من عناصر الحشد الشعبي قتلوا في كمين نصبه تنظيم داعش في إحدى المناطق غربي مدينة كركوك.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر في تنظيم داعش قامت بنصب كمين في قرية السعدونية في ناحية الرياض غربي كركوك لعناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي، مستغلين سوء الأحوال الجوية أثناء مهمة استطلاعية وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل نحو 15 من قوات الحشد وفقدان ست عجلات عسكرية ".

من جهة أخرى، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانفجار عبوة ناسفة على قوة مكلفة بالتفتيش في منطقة السد جنوبي الرطبة بمحافظة الأنبار أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين.