ارتفاع حصيلة قتلى القصف على غوطة دمشق
وقال مدير مركز الدفاع المدني لسكاي نيوز عربية إن قوات الجيش السوري كثّفت قصفها على غوطة دمشق المحاصرة، حيث استهدفت بغارات جوية وقصف صاروخي مكثف الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة.
ووثق ناشطون قصف قوات الجيش السوري على غوطة دمشق المحاصرة، بأكثر من 300 صاروخ تركزت على الأحياء السكنية في مدن وبلدات دوما وسقبا ومسرابا وجسرين وحمورية وكفربطنا.
وتشهد الغوطة الشرقية حملة عسكرية تشنّها قوات الجيش والمليشيات المساندة لها على ثلاثة محاور في حرستا وعربين والمرج شرق المنطقة.
ويواجه نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية ظروفا كارثية، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون إلى علاج عاجل.
السودان.. إطلاق سراح عشرات الناشطين والمعارضين
وقال مسؤول في الحكومة السودانية للصحافيين إن إطلاق سراح المعتقلين تم بأمر من الرئيس عمر البشير.
ومن بين الشخصيات التي أفرج عنها عدد من كوادر حزب الأمة، أبرز أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، والأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، على ما أوردت فرانس برس.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات المعارضة لسياسات الحكومة في شهر يناير الماضي، ومنهم قادة أحزاب وسياسيون وناشطون.
الشرعية اليمنية تنزع 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة في صعدة
وقال مصدر عسكري يمني إن ميليشيا الحوثي زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة حيث تم إبطال مفعول أكثر من 1000 لغم وعبوة ناسفة في منطقة مندبة، بينما تمكنت الفرق الهندسية من العثور على 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية في مديرية باقم.
وتنوعت تلك الألغام والعبوات ما بين الألغام الفردية وأخرى للعربات والمدرعات.
كما لجأت ميليشيا الحوثي إلى تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار ومجسمات تتناسب مع طبيعة الأرض بشكل يهدد حياة المدنيين.
وتلجأ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى زراعة الألغام لإعاقة تقدم قوات الشرعية.
خسائر الحوثي في الساحل الغربي
من جهة أخرى، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بمقتل 29 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي.
وتركزت المعارك بين الطرفين في المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحي بالاضافة الى استهداف مركبات عسكرية كتعزيزات للمليشيا قادمة من منطقة جبل راس إلى الجراحي.