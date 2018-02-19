وقال مدير مركز الدفاع المدني لسكاي نيوز عربية إن قوات الجيش السوري كثّفت قصفها على غوطة دمشق المحاصرة، حيث استهدفت بغارات جوية وقصف صاروخي مكثف الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة.

ووثق ناشطون قصف قوات الجيش السوري على غوطة دمشق المحاصرة، بأكثر من 300 صاروخ تركزت على الأحياء السكنية في مدن وبلدات دوما وسقبا ومسرابا وجسرين وحمورية وكفربطنا.

وتشهد الغوطة الشرقية حملة عسكرية تشنّها قوات الجيش والمليشيات المساندة لها على ثلاثة محاور في حرستا وعربين والمرج شرق المنطقة.

ويواجه نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية ظروفا كارثية، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون إلى علاج عاجل.