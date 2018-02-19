وقال مسؤول في الحكومة السودانية للصحافيين إن إطلاق سراح المعتقلين تم بأمر من الرئيس عمر البشير.

ومن بين الشخصيات التي أفرج عنها عدد من كوادر حزب الأمة، أبرز أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، والأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، على ما أوردت فرانس برس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات المعارضة لسياسات الحكومة في شهر يناير الماضي، ومنهم قادة أحزاب وسياسيون وناشطون.