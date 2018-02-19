لكنها أكدت استمرار المحادثات مع النظام السوري بهذا الشأن.

وكان بدران جيا كرد المسؤول في إدارة الحكم الذاتي قال إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي، مضيفا أنها قد تدخل المنطقة خلال يومين.

وأشار جيا كرد إلى أن "هذه تفاهمات عسكرية فحسب وستكون هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا".

وفي وقت سابق، فشل ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في منطقة عفرين، بسبب ربط دخول قواتها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات، بحسب مصادر.

كما طلبت القوات الحكومية تسليم كافة النواحي والقرى، التي تسيطر عليها الوحدات شمال غربي حلب، بما فيها مدينة تل رفعت وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى.