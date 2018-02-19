وأقر خامنئي بأن الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء إيران نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري كشفت وجود غضب شعبي واسع في البلاد.

جاءت تصريحات خامنئي في الذكرى الأربعين للانتفاضة التي شهدتها مدينة تبريز وشكلت لحظة مفصلية أدت إلى الثورة التي أطاحت نظام الشاه عام 1979.

ولطالما انتقد ناشطون حقوقيون النظام القضائي الذي يهيمن عليه المحافظون لاستهدافه المعارضين السياسيين وممارسته اعتقالات تعسفية وعنفا ضد السجناء فضلا عن معدلات الإعدامات التي تعد الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.

اعتقالات وانتحار

وسُلطت الأضواء مجددا على النظام القضائي الإيراني خلال الأيام الأخيرة بعدما أفادت السلطات أن ناشطا بيئيا واستاذا جامعيا يدعى كاووس سيد إمامي "انتحر" في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس.

وأعلنت عائلته أنها تلقت تهديدات بشأن إمكان تعرضها لأعمال عنف في حال تحدثت عن القضية.

وجاء ذلك عقب ورود تقارير تحدثت عن وفاة شخصين في السجن الشهر الماضي بعد اعتقالهما في إطار الحملة الأمنية التي هدفت إلى احتواء الاحتجاجات.

لكن السلطات ادعت بأن اعتقالهما لم يكن مرتبطا بالاحتجاجات وزعمت أيضا أنهما انتحرا كذلك.