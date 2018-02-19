وذكرت الوكالة الحكومية نقلا عن مسؤول في مقر الشرطة بمحافظة الحسكة أن الانفجار استهدف الحي الغربي في المدينة.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا بما في ذلك معظم محافظة الحسكة، حيث تقع مدينة القامشلي.

ولم يتضح بعد ما الذي كان يستهدفه الهجوم في القامشلي، التي تقع في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آخر انفجار استهدف المدينة كان في سبتمبر، عندما انفجرت دراجةنارية قرب الإدارة المالية، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص.