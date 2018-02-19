وقال أوربان، الساعي لولاية ثالثة في خطابه السنوي عن حالة الأمة في بودابست: "الغيوم السوداء تتلبد في أجواء أوروبا بسبب الهجرة".



وتابع أن "الأمم ستندثر، الغرب سيسقط، فيما أوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تعرضت للغزو"، زاعما أن المدن الأوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية مسلمة قريبا.

هجوم على المعارضة وسورس

وهاجم أوربان المعارضة ووصفها بأنها "خارج الزمن". ومنذ العام 2015، اتخذ أوربان إجراءات صارمة ضد الهجرة بما فيها بناء سياج حدودي من الأسلاك الشائكة، وانتقاده سياسات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة ومجالات أخرى.

كما دخل في خلاف مع المليونير الأميركي ذي الأصول المجرية جورج سوروس، الذي اتهمه بتنظيم عمليات الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا باتجاه أوروبا.

وقال أوربان إن أحزاب المعارضة المجرية لم تدعم قراره ببناء سياج حدودي، وعارضت الحكومة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي بشأن حصص اللاجئين، وأيدت المليونير سوروس.

وأضاف وهو محاط بعشرات الأعلام المجرية: "لذا فالمعارضة في وضع ميؤوس منه (...) لا أتفهم كيف يطلبون ثقة الناس"، فيما كتب على المنصة التي ألقى منها خطابه "بالنسبة إلينا، المجر أولا".

وعزز موقف أوربان المتشدد حيال الهجرة من شعبيته في المجر رغم اتهامات منتقديه من أن سياساته القومية قادت المجر بعيدا عن الديمقراطية ونحو الحكم السلطوي.

لكن مناصريه يعتبرون انه يقوم بحملة إصلاحات بعد عقود من التباطؤ الاقتصادي، خصوصا خلال الحكم الشيوعي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية.

وتجرى الانتخابات التشريعية في 8 أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يفوز أوربان بولاية ثالثة.