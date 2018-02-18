وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل سيحظر على الطهاة إلقاء جراد البحر الحي في الماء المغلي وهي الطريقة التقليدية، وسيجبرهم على إفقاده الوعي أولا.



وسوف تضطر المطاعم إلى اللجوء إلى طريقة الصعق بالكهرباء مؤقتا قبل طعن جراد البحر بسكين لضمان أقل قدر من الألم.



ويعد هذا القانون الأول من نوعه في العام، مما يجعل سويسرا الدولة الوحيدة التي لديها مثل هذه القوانين الصارمة بشأن طهي جراد البحر.

وفي بريطانيا، يدعو دعاة حقوق الحيوان الحكومة إلى الاحتذاء بسويسرا وسن تشريع مماثل.

ويقول الناشطون إن هناك أدلة علمية على أن جراد البحر يشعر بالألم بطريقة ما، داعين إلى أخذ ذلك في الاعتبار عند قتله.

ويرى خبراء أن إحدى الطرق البديلة أيضا هي تجميد الحيوان البحري تدريجيا مما يجعله يدخل في حالة من الغيبوبة، وبالتالي لا يشعر بالألم.