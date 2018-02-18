واجتهد فريق المدرب دييغو سيميوني للحصول على النقاط الثلاث في مواجهة بدنية معتادة مع منافسه القادم من إقليم الباسك، لكن الفرنسي كيفن غاميرو افتتح التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

وحٌرم كوستا، الذي غاب عن الفوز 4-1 على كوبنهاغن في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي، الخميس، من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه هز الشباك في الدقيقة 80 بعد تمريرة من غاميرو.

وطُرد مهاجم تشلسي السابق بعد قفزه للاحتفال مع الجماهير بعد تسجيل هدفه السابق ضد خيتافي في السادس من يناير، لكن احتفاله كان هادئا هذه المرة عقب حصوله على إنذار في الشوط الأول.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني برصيد 55 نقطة متأخرا بـ7 نقاط عن برشلونة، الذي انتصر 2-صفر على مستضيفه إيبار، السبت.

ويخرج ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع، والذي يتأخر بفارق 20 نقطة عن المتصدر لمواجهة ريال بيتيس في وقت لاحق من الأحد.

وفاز ريال سوسيداد 3-صفر على ضيفه ليفانتي المتعثر ليرفع رصيده إلى 29 نقطة وتقدم للمركز 12، بينما ازدادت معاناة ليفانتي وتجمد رصيده عند 20 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وسجل تشابي بريتو الهدف الأول من ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق، وأضاف خوانمي الهدف الثاني قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول، فيما اختتم سيرغيو كاناليس الثلاثية بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.