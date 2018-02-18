وأوضح بدران جيا كرد المستشار بالإدارة، التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا، أن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

وأشار جيا كرد إلى أن "هذه تفاهمات عسكرية فحسب وستكون هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا".

وكان ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية قد فشلوا في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في منطقة عفرين، في وقت سابق بسبب ربط دخول قواتها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات، بحسب مصادر.

كما طلبت القوات الحكومية تسليم كافة النواحي والقرى، التي تسيطر عليها الوحدات شمال غربي حلب، بما فيها مدينة تل رفعت وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر إلى أن القوات السورية تسمح بمرور تعزيزات كردية إلى عفرين، عبر أراض خاضعة لسيطرة الحكومة، من أجل مواجهة العملية العسكرية التركية.