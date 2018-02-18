ويعد هذا اللقب الـ 97 لفيدرر خلال مسيرته، علما بأن الرقم القياسي المطلق بحوزة الأميركي جيمي كونورز مع 109 ألقاب، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويذكر أنه سبق للاعب السويسري أن أحرز لقب روتردام مرتين في 2005 و2012.

وكان فيدرر قد أصبح، الجمعة، بسن السادسة والثلاثين و6 أشهر، وهو أكبر لاعب يتبوأ المركز الأول عالميا، وسيحل بدلا من الإسباني رافائيل نادال رسميا في التصنيف، الذي سيصدر الاثنين، ويعود للمركز الأول للمرة الأولى منذ عام 2012.

وكسر فيدرر بالتالي الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأميركي، أندريه أغاسي، علما بأن الأخير حقق إنجازه عام 2003 بعمر 33 عاما و131 يوما.

وتصدر فيدرر تصنيف المحترفين للمرة الأولى في فبراير 2004. وكانت المرة الأخيرة، التي احتل فيها الصدارة في 29 أكتوبر 2012.

وسبق له أيضا أن تصدر التصنيف خلال 302 أسبوعا (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعا متواصلا.

وتتوج هذه العودة مسارا متصاعدا لفيدرر منذ عودته إلى الملاعب مطلع 2017، بعد غياب نحو 6 أشهر بسبب الإصابة.