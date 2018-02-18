وقال الجيش في بيان إن الجنديين كانا يقومان بالحراسة في محافظة شانلي أورفه جنوب شرق البلاد على الحدود مع سوريا قبل أن تجرفهما الفيضانات في وقت مبكر من الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن عربة مدرعة تحمل 4 جنود انقلبت في نهر. ونجا جنديان فيما فقد آخران.

وقالت الوكالة إن قسم الإطفاء وغواصين تابعين للشرطة وطائرات بدون طيار تساعد في أعمال البحث والإنقاذ التي يقوم بها الجيش.