أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن الجيش التركي، الأحد، أن جنديين فقدا في فيضان بعد هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق البلاد، وأفادت وسائل إعلام تركية أن عربتهما المدرعة انقلبت في نهر.
وقال الجيش في بيان إن الجنديين كانا يقومان بالحراسة في محافظة شانلي أورفه جنوب شرق البلاد على الحدود مع سوريا قبل أن تجرفهما الفيضانات في وقت مبكر من الأحد.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن عربة مدرعة تحمل 4 جنود انقلبت في نهر. ونجا جنديان فيما فقد آخران.
وقالت الوكالة إن قسم الإطفاء وغواصين تابعين للشرطة وطائرات بدون طيار تساعد في أعمال البحث والإنقاذ التي يقوم بها الجيش.